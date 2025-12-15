Le Havre. Fortement alcoolisé au volant, il ne comprend pas pourquoi la police veut le contrôler

Samedi 13 décembre vers 1h, la police du Havre repère un conducteur qui vient de griller un stop. De plus, il roule vite et change de voies dangereusement. L'homme refuse de s'arrêter à la demande des forces de l'ordre. Une course-poursuite s'engage. Les policiers finissent par le dépasser sur la D489, alors qu'il se dirige vers la zone d'activité d'Epaville, et le forcer à s'arrêter.
Sa voiture a été placée en fourrière
Le conducteur est âgé de 44 ans, un habitant d'Angerville-l'Orcher. Il explique ne pas comprendre pourquoi les forces de l'ordre voulaient le contrôler. Il était très fortement alcoolisé. L'homme a été arrêté et placé en garde à vue. Sa voiture a été placée en fourrière.
