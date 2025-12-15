Rouen. Baisse des tarifs, invités… Ce qui change dans le stationnement résidentiel

Il est désormais possible d'offrir des journées de stationnement à Rouen à un ami ou un membre de la famille avec le Pass Visiteur, si vous disposez d'un abonnement de stationnement résidentiel en cours de validité (un mois, trois mois, six mois ou un an). Ce Pass Visiteur fonctionne uniquement dans votre zone de stationnement.

Comment ça fonctionne ?

Le nombre de tickets gratuits dépend de la durée de l'abonnement. Un abonnement annuel dispose de 24 journées gratuites pour ses visiteurs, 12 journées pour un abonnement semestriel, 6 journées pour un abonnement trimestriel et deux journées pour un abonnement mensuel.

Pour bénéficier du Pass Visiteur, rendez-vous sur le site de Rouen Normandie Stationnement et suivez les étapes suivantes :

1. Se connecter à son espace personnel.

2. Se rendre dans l'onglet "Pack Visiteur" et cliquer sur "Offrir une journée".

3. Indiquer le nom du visiteur, la plaque d'immatriculation et la date souhaitée.

4. Valider. La journée est automatiquement attribuée et décomptée du pack.

De nouveaux tarifs depuis le 1er septembre 2025

Depuis le 1er septembre 2025, les tarifs des stationnements résidentiels ont baissé de 33% par apport aux anciens tarifs. A titre d'exemple, l'abonnement mensuel est passé de 15€ à 10€ ou encore l'abonnement annuel de 180€ à 120€.

Pour les abonnements déjà souscrits et dont la validité s'étend au-delà du 1er septembre 2025, il est donc possible d'obtenir un remboursement au prorata de la différence tarifaire pour la période restante jusqu'au 31 mars 2026.

Pour plus d'informations et pour souscrire, rendez-vous sur le site de la SPL Rouen Normandie Stationnement au 02 35 70 13 88.