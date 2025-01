Rouen. La Ville étend le stationnement payant

Il s'agit, selon la mairie, de lutter contre le phénomène dit "des voitures ventouses", c'est-à-dire celles qui profitent de la gratuité pour stationner sur de longues durées avec comme conséquences pour les riverains de trouver difficilement des places où se garer. La Ville estime que "la seule méthode possible est d'instaurer une tarification de stationnement qui distingue les utilisateurs occasionnels et ceux qui habitent la ville, pour lesquels un tarif résident est proposé".

11 secteurs concernés



Plus de 7 000 résidents ont été consultés, du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, pour s'exprimer sur cette question. Résultat : plus de 70% des votants se sont prononcés contre l'extension du stationnement payant dans leur rue. En revanche dans certains secteurs particuliers, des habitants ont exprimé le contraire. La mairie a donc décidé d'appliquer la mesure à 11 secteurs de la commune, le 1er janvier 2025, à l'instar du pourtour de la place du Boulingrin (le parking central restant gratuit). Usagers du parking et habitants du quartier accueillent la mesure avec un certain scepticisme.

"Effectivement, on a du mal à trouver de la place, mais j'ai quand même voté contre car je pense que le parking du Boulingrin doit servir à tout le monde", explique Gaspard Millet, habitant de la place. "C'est moche… où est ce qu'on va se garer maintenant ? demande Gérald Ducastel, habitant du quartier et usager régulier du pourtour de la place. Moi je n'ai pas de garage… Je vais devoir changer de ville !"

"Je n'ai pas forcément les moyens de payer un stationnement en permanence donc forcément que ça va m'exclure du centre-ville", déplore de son côté Aurélien Roig, habitant la rive gauche.