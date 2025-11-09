Rouen. Le bar Milk a remporté le Prix du public 2025 : "C'est extrêmement gratifiant"

Le Milk, bar inclusif et véritable institution rouennaise, est ouvert depuis plus de 10 ans. Mardi 4 novembre, il a remporté le Prix du public 2025, une belle reconnaissance qui fait la fierté d'Antoine Tiennot, l'un de ses gérants.

Quel est ce prix que vous avez remporté ?

"Il s'agit du Prix de l'accueil du public remis par la Ville de Rouen. Du 10 septembre au 20 octobre la clientèle a eu l'occasion de voter pour le bar avec le meilleur accueil et c'est grâce à la forte mobilisation de nos clients qu'on a pu gagner. On ne s'y attendait pas du tout car nous sommes un petit établissement."

Selon vous, à quoi est due cette victoire ?

"Lorsque nos clients habituels passaient au bar on leur parlait du concours et en quoi il consistait pour qu'ils puissent voter. On a également fait quelques posts sur les réseaux sociaux avec des vidéos. Il faut croire que ça a suffi pour gagner."

Qu'avez-vous ressenti

lors de la remise de ce prix ?

"Un peu de stress car il fallait monter sur scène mais beaucoup de joie, de fierté et de gratitude. Une joie que je partage d'ailleurs avec tous mes confrères artisans et commerçants. On a souvent la tête dans le guidon dans la gestion de nos entreprises qui sont singulières mais qui ensemble, contribuent à faire rayonner la ville de Rouen."

Avez-vous eu des retours

après avoir reçu ce prix ?

"J'ai eu beaucoup de messages de sympathie, qui nous félicitaient. C'est extrêmement gratifiant et ça nous fait chaud au cœur. C'est un travail de tous les jours, on est ouvert six jours sur sept. On peut dire que c'est la consécration d'un travail perçu par la clientèle. Ça nous touche énormément."