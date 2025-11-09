En ce moment FORGET ME LEWIS CAPALDI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Le bar Milk a remporté le Prix du public 2025 : "C'est extrêmement gratifiant"

Economie. Antoine Tiennot est le cogérant du Milk avec son mari Grégori Fauder, situé rue du Père Adam à Rouen. Leur bar a remporté le Prix du public 2025, mardi 4 novembre.

Publié le 09/11/2025 à 10h30 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Le bar Milk a remporté le Prix du public 2025 : "C'est extrêmement gratifiant"
Antoine Tiennot est le cogérant du Milk avec son mari Grégori Fauder.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Milk, bar inclusif et véritable institution rouennaise, est ouvert depuis plus de 10 ans. Mardi 4 novembre, il a remporté le Prix du public 2025, une belle reconnaissance qui fait la fierté d'Antoine Tiennot, l'un de ses gérants.

Quel est ce prix que vous avez remporté ?

"Il s'agit du Prix de l'accueil du public remis par la Ville de Rouen. Du 10 septembre au 20 octobre la clientèle a eu l'occasion de voter pour le bar avec le meilleur accueil et c'est grâce à la forte mobilisation de nos clients qu'on a pu gagner. On ne s'y attendait pas du tout car nous sommes un petit établissement."

Selon vous, à quoi est due cette victoire ?

"Lorsque nos clients habituels passaient au bar on leur parlait du concours et en quoi il consistait pour qu'ils puissent voter. On a également fait quelques posts sur les réseaux sociaux avec des vidéos. Il faut croire que ça a suffi pour gagner."

Qu'avez-vous ressenti
lors de la remise de ce prix ?

"Un peu de stress car il fallait monter sur scène mais beaucoup de joie, de fierté et de gratitude. Une joie que je partage d'ailleurs avec tous mes confrères artisans et commerçants. On a souvent la tête dans le guidon dans la gestion de nos entreprises qui sont singulières mais qui ensemble, contribuent à faire rayonner la ville de Rouen."

Avez-vous eu des retours
après avoir reçu ce prix ?

"J'ai eu beaucoup de messages de sympathie, qui nous félicitaient. C'est extrêmement gratifiant et ça nous fait chaud au cœur. C'est un travail de tous les jours, on est ouvert six jours sur sept. On peut dire que c'est la consécration d'un travail perçu par la clientèle. Ça nous touche énormément."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV
Décodeur TV Chanas (38150) 80€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Le bar Milk a remporté le Prix du public 2025 : "C'est extrêmement gratifiant"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple