Rouen. De nouveaux travaux débutent lundi dans le quartier Saint-Etienne des Tonneliers

De nouveaux travaux à Rouen. Face à un constat de stationnement sauvage et de nuisances sonores dans le quartier Saint-Etienne des Tonneliers, la Ville de Rouen a travaillé avec les habitants pour proposer "un aménagement végétal de la partie basse de la rue de la Champmeslé, entre la voie Teor et la rue Saint-Etienne des Tonneliers". Les travaux démarreront lundi 14 avril et devraient se terminer début mai. Des perturbations sont donc à prévoir dans ce secteur.

Le côté est de la rue végétalisé

"En attendant l'installation d'une borne rétractable sur cette partie et un aménagement définitif par de la renaturation pour réduire l'espace de circulation, tout le côté est de la rue [Saint-Etienne des Tonneliers] va être végétalisé", a indiqué la municipalité. Dans ce contexte, la voie de circulation sera réduite comme l'entrée et la rue, ce qui empêchera le stationnement. Concernant la voie piétonne, "des arceaux vélos remplaceront les arceaux motos, repositionnés par la suite vers les quais", a poursuivi la Ville de Rouen.

Au cours de l'année, la partie haute de la rue de la Champmeslé sera agrémentée d'espaces de déminéralisation.