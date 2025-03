Rouen. Vidéoverbalisation : les premières amendes vont tomber en mars

"Je suis sceptique", confie Jean-Luc Flamand, responsable de la boutique Les sentiers de Bordeaux à Rouen. Courant mars, les policiers municipaux rouennais pourront mettre une amende depuis le centre de supervision urbain grâce aux caméras de vidéosurveillance. Si une voiture est garée sur le trottoir, sur un passage piéton, qu'elle grille un feu rouge, prend un sens interdit, ils pourront verbaliser directement l'automobiliste. A noter que les infractions comme le téléphone au volant ne sont pas prises en compte. Après une phase de "pédagogie" pour informer la population entre l'automne et mars, les contraventions vont devenir concrètes.

"Je me demande jusqu'où on peut aller"

Cinq secteurs sont concernés par la vidéoverbalisation à Rouen : la rue de la République, Saint-Vivien, Jeanne d'Arc, Lafayette et les quais, rive gauche et rive droite. Jean-Luc Flamand, commerçant installé près de la rue de la République, ne perçoit pas d'un bon œil ce dispositif. Selon lui, "c'est un système d'automatisation pour mettre des contraventions". Ce qui l'inquiète, c'est "le fait qu'on peut aussi remarquer la présence de telle personne à tel endroit à telle heure". Un sentiment partagé par Elana Bejjaji, une Rouennaise qui pointe du doigt certaines dérives en termes de surveillance du citoyen. "Je me demande jusqu'où on peut aller via les vidéos", relate-t-elle.

La vidéoverbalisation a été votée en conseil municipal en juin dernier. "Le but, c'est de voir l'infraction en direct, identifier le véhicule et constater l'infraction", explique Kader Chékhémani, adjoint au maire de Rouen en charge de la tranquillité publique, de la propreté et du stationnement. Un système qui vise à compléter le travail des agents sur le terrain.