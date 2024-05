Rouen. L'œuvre en hommage à Gisèle Halimi qui sera installée place Foch a été choisie par le jury, découvrez-la

L'œuvre en hommage à l'avocate Gisèle Halimi a été choisie. Avec 18 voix, "soit 90% des votes", indique la ville de Rouen, c'est le projet "Combien de saisons dure chaque victoire ?" de Marianne Mispelaëre qui a été retenu. Il s'agit d'une œuvre au sol, constituée de pavés en pierre sur lesquels a été inscrite une partie des prénoms des victimes, devenues des victoires, défendues par Gisèle Halimi. La réalisation, avec des artisans et entreprises normandes pour la grande majorité des partenaires, est prévue pour la fin de l'année.

Le jury composé de 20 membres

Le jury, composé de 20 membres réunissant élus et citoyens, a voté vendredi 17 mai pour l'œuvre de Marianne Mispelaëre intitulée "Combien de saisons dure chaque victoire ?". Il n'était plus que quatre artistes en lice : Magali Desbazeille (Montreuil), Katia Kameli (Paris), Robert Milin (Dijon) et Marianne Mispelaëre (Aubervilliers).

Pour rappel, cette décision d'installer une œuvre en hommage a Gisèle Halimi fait suite à la commande publique émise par la Ville, avec l'aide de l'Etat, représentée par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac). Chaque candidat avait exposé sa proposition d'art contemporain dans les galeries de l'Hôtel de Ville de Rouen entre le 8 avril et le 3 mai.

Des pavés gravés

L'œuvre "Combien de saisons dure chaque victoire ?" sera installée au niveau de la station de métro Palais de Justice - Gisèle-Halimi, située place Foch, entre la rue Jeanne d'Arc et le Palais de justice de Rouen. "Les pavés ont tous les mêmes dimensions : 21x29,7cm, rappelant le format administratif du papier A4 utilisé par le système judiciaire alors que Gisèle Halimi exerçait (1950-2019). Les prénoms sont placés tels des entêtes", a indiqué l'artiste dans son dossier de présentation.