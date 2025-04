[Actualisé] Rouen. "C'est un calvaire" : les travaux des quais bas rive droite provoquent d'importants bouchons

Selon la Métropole Rouen Normandie, les travaux des quais bas rive droite à Rouen étaient nécessaires. "Les sols présents en dessous de la voirie travaillent en raison de la compressibilité des sols et de l'influence du fleuve." L'objectif étant de "réparer une partie de la chaussée qui se tasse de manière irrégulière sur ce secteur". Compte tenu de la présence d'un trafic de poids lourds et de la circulation des bus de tourisme, les services de la Métropole ont jugé qu'il fallait intervenir rapidement pour éviter que les tassements ne soient plus réparables. A noter que l'entièreté des quais bas ne sera pas "mise à neuf mais bien uniquement les tronçons le nécessitant afin de limiter la gêne occasionnée et les coûts induits".

"C'est un calvaire !" lance Jean-Pierre Tillard, un automobiliste coincé dans les bouchons au niveau des quais bas rive droite de Rouen ce mercredi 9 avril vers 10h. Depuis lundi 7 avril, des travaux sont en cours au niveau des quais bas rive droite à Rouen entre le pont Boieldieu et le pont Corneille. Selon la Métropole Rouen Normandie en charge des travaux, ces derniers devaient, au départ, prendre fin dimanche 20 avril mais ils finiront finalement plus tôt : vendredi 11 avril au soir, en raison notamment de conditions météorologiques favorables.

Les travaux des quais bas de la rive droite engendrent d'importants embouteillages à Rouen entre le Mont-Riboudet et le pont Corneille.

"C'est un enfer"

"C'est un enfer ! On perd du temps, ce n'est plus possible. C'est tout le temps comme ça. Il faut que ça s'arrête !" s'exclame Marjorie Marc, une automobiliste. Elle aussi s'est retrouvée dans les bouchons ce mercredi 9 avril. "On perd du temps, une heure le soir, une heure le matin", ajoute-t-elle. D'autres usagers de la route également à l'arrêt près du théâtre des arts de Rouen ont commencé à perdre patience comme Ludovic Lebas. "Depuis l'entrée de Rouen, on est dans les bouchons. On n'en peut plus, ça fait plus de 30 minutes, c'est compliqué."

"Ça ne sert à rien de s'énerver"

Soizik Marquet, habituée aux embouteillages est plutôt compréhensive. "En tant qu'éducatrice, j'ai des rendez-vous plusieurs fois par jour car je vais au domicile de mes patients." Selon elle, "même si c'est compliqué, ça ne sert à rien de s'énerver donc on fait avec". D'autres en revanche, sont un peu moins patients. "C'est un calvaire. On se demande s'il y a vraiment des planifications de travaux ou si c'est pour embêter les gens !" s'exclame Jean-Pierre Tillard, agacé d'être dans les bouchons.

