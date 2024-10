Rouen. Le parking de la cathédrale ferme pour plus d'un an de travaux

Les travaux devenaient urgents. Ils doivent débuter lundi 7 octobre, sur le parking de la cathédrale à Rouen, situé place de la Haute-Vieille-Tour. Le parking de 413 places, en surface et sur trois niveaux en souterrain, géré par Rouen Normandie stationnement, doit être remis en état. "Le parking date des années 70 et est vieillissant. Il n'est plus aux normes", précise Nicolas Zuili, adjoint au maire de Rouen en charge de la rive droite. L'équipement va d'abord être complètement vidé. 167 abonnés sont redirigés vers les autres parkings à Saint-Marc, Hôtel de ville et Opéra.

Dès le 14 octobre, le désamiantage doit commencer. A partir du 18 novembre jusqu'au 31 août, le parking doit "être démoli et traité pour être remis aux normes et bénéficier de tous les éléments qui font qu'un parking est moderne", précise l'élu. Il doit être repeint pour être plus accueillant, les marquages seront refaits et de la vidéoprotection sera installée. Au lieu de deux aujourd'hui, le parking sera également équipé de 14 bornes de recharge pour les véhicules électriques.

70 places sont tout de même conservées en surface, au moins jusqu'au mois de février 2025 : 35 pour certains abonnés, notamment ceux à mobilité réduite, et 35 pour les commerces du coin.

Un nouveau parc en surface

Dès le mois de février, une autre phase du chantier va concerner la renaturation en surface, puisque les places de stationnement vont y être supprimées pour la création d'un parc. Il ne sera alors plus possible du tout de se stationner au parking de la cathédrale, au moins jusqu'à la réouverture des étages en souterrain, prévu pour le mois de septembre. "Ce sera un grand parc sur 1 900m2 avec des arbres, des pelouses et des aménagements mobiliers, comme des tables et des bancs," précise Nicolas Zuili.

Au bout du compte, lorsque les travaux seront terminés pour la fin de l'année 2025, le parking proposera 302 places, contre 413 avant travaux. Plus de 4 millions d'euros sont consacrés aux travaux de modernisation de l'équipement, auxquels il faut ajouter 1,5 million d'euros pour la végétalisation.