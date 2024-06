[Vidéo] Rouen. Poste de commandement et de régulation du trafic de la métropole : comment est géré le trafic routier ?

Surveiller le trafic routier dans l'agglomération rouennaise est l'une des principales missions du Poste de commandement et de régulation de trafic de la métropole de Rouen. Toute la journée, les agents de la métropole observent en temps réel ce qu'il se passe sur les routes rouennaises.

Avoir une vision globale sur les conditions de circulation

Le Poste central de régulation du trafic est un outil qui permet "d'avoir une vision globale sur les conditions de circulation sur les principaux axes de la métropole rouennaise", explique Clément Beignot Devalmont, directeur adjoint en charge de la circulation à la métropole de Rouen. 150 caméras sont installées et "permettent d'observer les conditions de circulation en temps réel", poursuit-il. Les agents peuvent donc voir s'il y a un problème sur un secteur à un instant t. "On va regarder la caméra pour comprendre ce qu'il se passe, adapter le fonctionnement des feux ou alerter les usagers le plus en amont possible pour éviter un secteur par exemple", confie le spécialiste.

"Agir grâce aux moyens mis à notre disposition"

Ces caméras qui offrent une vision générale de ce qu'il se passe sur les routes "nous permettent d'agir grâce aux moyens mis à notre disposition", poursuit Clément Beignot Devalmont. Les agents du PCRT peuvent en effet avoir la main sur les carrefours à feux et sur les panneaux à messages variables qui permettent de diffuser des informations en temps réel. Certains axes sont plus difficiles à gérer que d'autres, surtout aux heures de pointe. L'ensemble des autoroutes qui arrivent sur Rouen comme "l'A150, la Sud III qui arrive dans le secteur de la prison ou encore l'arrivée sur la place Saint-Paul ou la RN31 quand on vient de Saint-Jacques-sur-Darnétal", sont les principales zones concernées par les embouteillages.

Et les travaux dans tout ça ?

Pour gérer au mieux les zones de travaux, "toute une partie d'études permet de voir comment va se passer la circulation en fonction de différentes contraintes", assure le directeur adjoint de la circulation à la métropole de Rouen. Par exemple, "si on passe une rue à sens unique ou qu'on barre une rue, on réfléchit aux reports et comment est-ce que ces itinéraires de report vont absorber le flux routier", dévoile-t-il. Un travail qui se fait donc en amont des chantiers. "C'est aussi un travail avec le réseau de transport en commun pour voir comment les bus peuvent circuler", poursuit-il.