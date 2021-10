Rouen. Rouen : une station pour étudier l'impact du trafic sur la qualité de l'air

L'initiative est nouvelle à Rouen (Seine-Maritime). La société Citeos, en charge de la régulation du trafic sur l'ensemble de la Métropole mène une expérimentation sur le quartier Saint-Gervais pour améliorer la fluidité de ce trafic. Elle a fait appel à Atmo Normandie, l'association qui mesure la qualité de l'air dans la région, pour évaluer l'impact de cette nouvelle régulation sur les émissions de polluants issus de l'automobile.

L'expérience, menée entre le début du mois d'août et le mois d'octobre 2018 doit permettre d'obtenir suffisamment de données pour valider ou non les nouveaux principes de régulation mis en place par Citeos. "On verra si on peut avoir des pistes d'amélioration qui pourraient ensuite être reconduites dans d'autres quartiers, d'autres conditions, explique Nicolas Lepelley, directeur adjoint d'Atmo Normandie. Pour l'instant, on est encore en phase d'apprentissage".

Des données très précises

Les stations de mesure d'Atmo Normandie effectuent des relevés tous les quarts d'heure. "Nos indicateurs permettent de tracer l'impact du trafic sur la qualité de l'air et de mesurer l'influence de la vitesse, des embouteillages, des phases d'arrêt et de démarrage", précise le spécialiste. Le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone et les particules fines PM10 et PM2,5, caractéristiques du trafic automobile et néfastes pour la santé sont particulièrement suivis.