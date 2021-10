Rouen. À Rouen, Citeos veut réguler la circulation en fonction de la qualité de l'air

Est-il possible de rendre les villes plus respirables en régulant différemment la circulation automobile ? C'est le questionnement qui a conduit Citeos, entreprise filiale de Vinci basée à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), à lancer cette expérimentation. La société est déjà en charge de la régulation de la circulation, via des panneaux de signalisation lumineux ou les feux tricolores sur l'agglomération de Rouen. Une régulation basée en grande partie sur la congestion. L'idée est d'intégrer un nouveau facteur à ce complexe calcul : celui de la qualité de l'air en temps réel.

Des micro-capteurs installés dans Rouen

Pour arriver à ses fins, la société installe des micro-capteurs capables de mesurer la qualité de l'air en direct dans les secteurs de la rue du Renard et de la place Jean-Baptiste de la Salle. C'est à partir des mesures relayées par ces capteurs que Citeos, depuis le PC régulation qu'elle gère, pourra prendre la décision de proposer des parcours de déviation en amont, ou de changer les temps de vert des feux tricolores, et ce de manière totalement automatisée, sans intervention humaine.

Le principe est qu'une circulation plus fluide est moins polluante. Mais tout n'est pas si simple. "Les micro-capteurs ne sont pas toujours très fiables", assure Jean-Marc Raymond, le patron de Citeos. Leur précision est actuellement testée avec Atmo Normandie, spécialiste de la qualité de l'air. Reste aussi à savoir si l'impact d'une déviation sur la qualité de l'air dans un quartier peut être significatif et si le problème ne va pas juste se déplacer vers un quartier voisin. "Nous débutons les enregistrements des données en fin d'année", annonce Jean-Marc Raymond. Le chef d'entreprise pense pouvoir présenter des résultats concrets d'ici la fin du premier semestre 2018, pour tenter de définir un nouveau modèle transposable ailleurs.

