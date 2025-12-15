En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Seine-Maritime. Un bateau de pêche coule au large de Dieppe, deux marins secourus

Sécurité. Un navire de pêche du Tréport a coulé au large de Dieppe, dimanche 14 décembre. Les deux marins présents à bord ont pu être secourus.

Publié le 15/12/2025 à 08h30 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Un bateau de pêche coule au large de Dieppe, deux marins secourus
Le bâtiment hydrographique "Lapérouse" de la Marine nationale s'est rendu sur zone pour localiser l'épave. - G. Roué - Shom

Dimanche 14 décembre, vers 8h35, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est alerté par la réception d'un signal de détresse émis au large de Dieppe. La balise était rattachée à un navire de pêche basé au Tréport. Le bateau a coulé.

Deux marins sauvés

Quelques minutes plus tard, le navire de pêche "Mousse 2", se trouvant à proximité du lieu du naufrage, a pu recueillir les deux membres d'équipage du navire de pêche à la source de l'émission du signal de détresse. Les deux marins étaient dans un radeau de sauvetage. Le "Mousse 2" a fait route vers le port de Dieppe avec les deux naufragés, qui présentaient des blessures légères. Les naufragés ont été pris en charge par les secours à terre vers 10h15.

L'épave localisée

Dans la matinée, le Navire d'opération offshore "Goury" basé au port de Dieppe et le bâtiment hydrographique "Lapérouse" de la Marine nationale se sont rendus sur zone pour localiser l'épave. A 15h55, l'épave du navire de pêche a été repérée par les plongeurs du "Lapérouse". L'épave a été répertoriée et signalée aux autres usagers de la mer.

