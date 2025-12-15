Cherbourg-en-Cotentin. Les nouveaux locaux du stade de la Manécierie ont été inaugurés

Après un an de travaux, les joueurs du Rugby Club Cherbourg disposent de nouveaux locaux au stade de la Manécierie à Cherbourg-Octeville. Ils vont quitter leur local qu'ils louaient à proximité du site. Le chantier de ces nouveaux locaux a commencé fin 2024. Il a d'abord consisté à démolir les anciens vestiaires. Le cabinet Boisroux Peeters, en charge de la maîtrise d'œuvre, a assemblé une quinzaine de conteneurs pour construire un espace de stockage de 220m2. Cette zone doit servir à entreposer du matériel sportif (football, rugby…) et du gros équipement pour l'entretien des stades. Il est doté d'une charpente en bois doublée d'aluminium et d'un bardage en zinc.

Un nouvel espace de stockage a été construit à partir de conteneurs. - Facebook : Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Un hommage à Alain Vergez

Les travaux ont aussi conduit à l'inauguration, vendredi 12 décembre, du club-house Alain Vergez, figure emblématique du rugby cherbourgeois. "Cofondateur et véritable pilier du RCC, il a consacré toute sa vie au club en tant que joueur, capitaine, entraîneur et enfin président d'honneur", précisent le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, et l'adjointe aux sports Claudine Sourisse. Cette zone de 260m2 dispose d'un bar, d'un coin cuisine, d'un bureau, d'une salle de réception de 120m2 pour les associations et d'une salle de préparation physique pour les joueurs. Des sanitaires ont été construits à l'extérieur. L'ensemble des travaux a coûté 1,51 million d'euros.