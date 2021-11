Patinoire Chantereyne : un chantier moins casse-tête que prévu

L'avenir de la patinoire Chantereyne de Cherbourg devrait s'éclaircir d'ici la rentrée. Le bâtiment est fermé depuis la fin du printemps pour cause de vétusté. Des études ont été lancées pour déterminer s'il faut simplement rénover ou au contraire détruire la patinoire. Dans les deux cas, on s'attendait à un très lourd chantier. Mais finalement ça pourrait s'arranger.

Tout va finalement dépendre d'un rapport d'expertise technique sur la structure de la dalle de la patinoire. Un rapport très attendu d'ici la rentrée. Et une fois le résultat connu, un comité de pilotage sera constitué pour suivre toutes les étapes du chantier.

Mais d'ores et déjà, les travaux seraient beaucoup moins lourds que prévus. Le chantier porterait essentiellement sur les circuits de réfrigération, les rambardes et l'un des pignons de la patinoire. On est donc bien loin d'une reconstruction ou d'une rénovation complète du bâtiment.

Et ça, ça change tout. D'abord le calendrier puisque le chantier était initialement prévu sur 18 mois. Il devrait être ramené à un an. Les clubs ne seraient donc privés de patinoire que pour une saison. Le budget, lui aussi, serait revu à la baisse en passant de 1,8 millions à 1,3 millions d'Euros. De quoi satisfaire au passage le contribuable.

Tout semble s'arranger et les usagers de la patinoire Chantereyne vont y gagner. Notamment en fonctionnalité et en qualité de glisse. Une nouvelle qui a de quoi rassurer après toute la polémique qu'a suscité la fermeture de cet équipement unique dans la Manche.

