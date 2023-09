Rugby. Les clubs du Cotentin misent sur le Mondial pour se développer

France/Nouvelle-Zélande. L'affiche est belle pour débuter la Coupe du monde de rugby. La compétition se passe en France du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre. Les clubs du Cotentin ne vont pas laisser passer cette occasion de faire parler d'eux et de se faire connaître. La fédération française de rugby (FFR) table sur une augmentation de 30 % des effectifs.

Permettre à chaque jeune de jouer

"On a déjà pris nos dispositions en interne", explique Guillaume Lacombe, le président du Rugby Club Cherbourg Hague (RCCH). "Le gros problème qui peut se poser, c'est que nous n'ayons pas assez d'encadrants et que nous soyons obligés de refuser l'entraînement à des jeunes", poursuit-il. Cette option n'est pas imaginable pour lui. "Dans l'idée, on ne refusera à aucun jeune de découvrir le rugby", assure le président. Pour cela, le RCCH a formé de nouveaux encadrants pour faire face à l'augmentation du nombre de licenciés.

Thomas Laigle, le vice-président du club de Valognes, a aussi pris les devants. Ses joueurs ont tourné des vidéos où ils expliquent pourquoi ils aiment ce sport. Au moins six nouveaux pratiquants ont décidé de franchir le pas pendant l'été. Pour attirer, une section loisirs a été créée. Les membres jouent en équipe mixte, sans plaquage et sans match tous les week-ends. "On essaie de faire venir tout le monde pour faire découvrir le rugby. Il y a des gens de plus de 60 ans qui viennent", explique-t-il.

"Il y a tout à faire"

Au Rugby Club Ouest Cotentin de Flamanville, la direction va profiter de la fête des écoles de rugby, jusqu'au 13 septembre, pour attirer des jeunes. Au programme : structure gonflable et repas offert aux enfants, pour montrer l'aspect social de la pratique en club. Guillaume Lacombe, du RCCH, ne s'arrête pas non plus au côté sportif. Nouvellement élu, il relance un projet de club qui s'appuie sur l'organisation du Mondial en France : "Sur tous les événements qu'on va faire pour développer nos partenariats, on va surfer sur la compétition." Il compte aussi mettre en place du handisport, du sport adapté ou des interventions dans des écoles.

Avec trois clubs, le Cotentin n'est pas vraiment une terre de rugby. "Et c'est top, car il y a tout à faire", s'enthousiasme Guillaume Lacombe. "Il y a une culture rugbystique qui a migré en Normandie qui est assez puissante. On ne s'en rend pas trop compte. Les gens autour sont demandeurs de cette ambiance", estime-t-il. À voir si la Coupe du monde le confirme !