Manche. Le Conseil départemental entérine deux projets routiers dans le Cotentin et sur l'axe Avranches-Granville

Mobilité. Le Conseil départemental de la Manche a voté pour deux projets routiers, vendredi 12 décembre. Des aménagements ont été entérinés sur l'axe Avranches-Granville, ainsi qu'un fuseau pour créer le contournement sud-ouest de Cherbourg.

Publié le 15/12/2025 à 10h57 - Par Thibault Lecoq
Le Conseil départemental de la Manche a voté sur deux projets routiers, vendredi 12 décembre : pour l'axe Avranches-Granville et le contournement sud-ouest de Cherbourg. - DR

Deux projets structurants pour le département de la Manche ont été votés par le Conseil départemental, vendredi 12 décembre. Un vote "historique" a même insisté le président Jean Morin. Des aménagements sur l'axe Avranches-Granville ont été entérinés, avec aussi l'adoption d'un fuseau pour créer le contournement sud-ouest de Cherbourg.

Axe Avranches-Granville

Sur l'axe Avranches-Granville, deux créations de bande multifonction de chaque côté de la route sont prévues, pour faciliter le dépassement de tracteur et deux-roues dès 2026. Il s'agit de bandes de 1 mètre 50 de chaque côté de la route. Les travaux vont commencer dès 2026. Deux créneaux de dépassement et un contournement à Saint-Pair dans la zone du Croissant sont planifiés. La réalisation sera plus longue car il faut une déclaration d'utilité publique. Une nouvelle étude aura lieu sur la zone des hameaux de la Maréchalerie et de la Havaudière, pour imaginer un contournement, car cela reste une zone de tension avec les riverains.

Sur l'axe Granville-Avranches, des aménagements vont être réalisés dès 2026 : des bandes multifonctions.Sur l'axe Granville-Avranches, des aménagements vont être réalisés dès 2026 : des bandes multifonctions. - Conseil départemental de la Manche

Le contournement sud-ouest de Cherbourg

Dans le Cotentin, un pré-tracé du contournement sud-ouest a été acté, après un débat âpre entre les élus. Il a été adopté à 37 voix pour, 15 contre et une abstention. Le tracé évoqué doit encore être affiné et peut évoluer, dans un fuseau. Dans les grandes lignes, il doit partir du rond-point André Malraux à La Glacerie, en direction de Querqueville en passant par Martinvast, Nouainville et entre Tonneville et Equeurdreville-Hainneville.

Le contournement sud-ouest de Cherbourg prendra place dans le fuseau en jaune, avec un tracé à affiner.Le contournement sud-ouest de Cherbourg prendra place dans le fuseau en jaune, avec un tracé à affiner. - Conseil départemental de la Manche

"Il y a un besoin de sécurité. Il y a un besoin de fluidité du trafic. Et il y a un besoin de qualité de vie, que ce soit des riverains ou des usagers. Au bout d'un moment, on sait qu'on pourrait stopper tous ces projets, mais qu'adviendrait-il, sachant que le trafic lui-même naturellement croît ? Donc, il faut, être facilitateur, créer des voies maintenant fiabilisées qui protègent finalement l'usager et qui nous permettent de répondre en termes de sécurité. C'est le premier objectif de ces contours", justifie Jean Morin.

L'opposition reste contre ce projet.

Parmi les faits marquants du débat, il y a le vote contre le projet de contournement sud-ouest de Jacques Coquelin, le maire de Valognes mais aussi vice-président du Département en charge des finances, ce qui a étonné le groupe de la majorité.

Galerie photos
