Aménagement du territoire. La création d'une nouvelle route pour contourner Avranches par le sud est en débat

Un débat et une consultation du public sur un projet routier dans le sud-Manche vont avoir lieu du 3 au 31 mars. Ils portent sur le projet de contournement sud-est d'Avranches. Le débat va se dérouler sous l'égide de la Commission nationale du débat public, et tout le monde est invité à donner son avis : usager, habitant, association ou entreprise.

Quel est le projet ?

L'objectif du Département est de désenclaver l'ouest du Mortainais, du côté de Juvigny-les-Vallées et d'éviter le passage de nombreux véhicules dans le centre de Saint-Martin-des-Champs. Aujourd'hui, c'est un passage obligé pour rejoindre l'autoroute A84 depuis l'ouest du Mortainais. Pour concilier ces deux besoins, le Conseil départemental veut raccorder la départementale 5 au lieu-dit La Jollerie jusqu'à la départementale 103 au lieu-dit la Herpinière. Cela permettra ensuite de rejoindre l'A84 au niveau du parc de la baie. Le projet reprend finalement le plan de contournement est d'Avranches via une autoroute qui a été définitivement abandonnée par l'Etat en 2015. Parmi les objectifs secondaires, le projet permettra de créer une liaison entre Saint-Senier-sous-Avranches et la zone d'activité de la baie, et de désenclaver la caserne de pompiers et la future gendarmerie d'Avranches.

Le Département de la Manche veut construire une route pour contourner Avranches par le sud-est.

Quelles caractéristiques ?

L'idée est de construire une route à double sens, de 6m de large, avec des bandes d'arrêt d'urgence. Trois nouveaux ronds-points devraient voir le jour sur cet axe limité à 80km/h. Le projet est long de 4km250 sur une emprise foncière de 20 hectares et un coût estimé à 14 millions d'euros sans compter les acquisitions de terrains et des mesures de compensation. "Il s'établit sur l'emprise initialement prévue pour le projet de tronçon autoroutier, dont la maîtrise foncière publique est toujours assurée sur la quasi-totalité du tracé (les terrains agricoles concernés sont propriété de l'Etat, la SAFER assure leur gestion)", explique le Département. Quatre ouvrages hydrauliques passeront au-dessus des cours d'eau Le Lait bouilli, La Porte, Tassigny et Les Vignettes.

Voici à quoi devrait ressembler la chaussée.

Comment se passe le débat ?

Le dossier de concertation est disponible en ligne jusqu'au 31 mars ou dans les mairies de Saint-Martin-des-Champs, Saint-Quentin-sur-le-Homme, Saint-Loup, Saint-Senier-sous-Avranches, et au siège de l'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie. Deux réunions publiques auront lieu mardi 11 mars de 19h30 à 22h à la salle de convivialité de Romagny-Fontenay et mardi 18 mars (même horaires) à la salle socioculturelle Saint-Martin-des-Champs. Il y aura aussi quatre permanences : à la mairie de Saint-Senier-sous-Avranches jeudi 20 mars entre de 9h et 11h30, à la mairie de Saint-Quentin-sur-le-Homme jeudi 20 mars entre 13h30 et 17h, à la mairie de Saint-Martin-des-Champs mardi 25 mars entre 14h et 17h et à la mairie de Saint-Loup mardi 25 mars entre 17h30 et 19h. Pour donner son avis, il y a des registres à disposition dans les mairies concernées ou alors en ligne sur le site du Département.