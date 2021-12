Saint-Lô. Neige en Normandie : des flocons, des orages de grêle et de la pluie à partir de jeudi

Les prévisions météorologiques pour la Normandie évoluent très rapidement. Selon Météo France, dès la soirée du jeudi 12 janvier 2017, des perturbations sont à prévoir. Au menu, de la neige, de la pluie et de la grêle.

De la neige dans l'Orne et en Seine-Maritime

Dans la première partie de soirée du jeudi 12 janvier 2017, seuls les départements de l'Orne et de la Seine-Maritime devraient être touchés par un épisode neigeux. Il pourrait être important sur le Perche (Orne) et une grande partie nord de la Seine-Maritime.

Le sud du département de la Manche, en particulier la région d'Avranches, pourrait subir des orages de grêle.

La pluie mêlée à de la neige sera présente sur le reste du territoire normand.

Une situation évolutive

À partir de 22h00, jeudi 12 janvier 2017, quelques flocons devraient tomber dans l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime et le sud du département de la Manche.

Les orages de grêle se déplaceront sur le nord Cotentin et le département du Calvados.

La seconde partie de la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier devrait être plus calme avec quelques averses de pluie et la présence de quelques flocons sur l'Orne et l'Eure.

Après une trêve, vendredi 13 janvier 2017, la neige pourrait être de nouveau présente en Normandie, samedi 14 janvier 2017.

