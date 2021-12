Alençon. Accidents de la route : piqûre de rappel aux salariés du BTP Normand

L'accident de la route sur le chemin d'un chantier est un risque majeur pour les salariés du secteur Bâtiment/Travaux Publics. C'est pourquoi chaque année, des " journées de sensibilisation " sont organisées en Normandie, par l'organisme professionnel de prévention du BTP. Laurent Bouvier dirige le service santé du BTP dans l'Orne :

Laurent Bouvier

Contrôle de l'arrimage sur véhicule. - Eric Mas

Des sensibilisations dans les cinq départements Normands

En avril 2018, des ateliers de sensibilisation et de rappel aux bonnes règles ont été organisés en Seine-Maritime et dans l'Orne : voiture-tonneau, arrimage des matières ou des outils transportés, simulation de consommation d'alcool ou de drogue, impact des médicaments au volant, rencontre et discussion avec les forces de l'ordre…

Rencontre et discussion avec les forces de l'ordre. - Eric Mas

120 salariés viennent de participer à une telle " piqûre de rappel " des bonnes règles, à Alençon :

Témoignages de salariés du BTP

À l'issue de chaque séance, les entreprises reçoivent une attestation de la participation de leurs salariés. Les prochaines journées de formation seront organisées au mois de juin à Pont Audemer (Eure), Mont St Aignan (Seine-Maritime), Avranches (Manche) et Pont l'Evêque (Calvados).