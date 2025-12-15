Manche. Un véhicule et des voiliers en feu sur le port Chantereyne à Cherbourg

Un important incendie s'est déclaré ce lundi 15 décembre vers 5h sur le port Chantereyne à Cherbourg-en-Cotentin. Le sinistre a concerné un véhicule utilitaire et un voilier de 6 mètres, tous deux entièrement embrasés à l'arrivée des secours. Le feu s'est également propagé à un second voilier de 20 mètres, partiellement embrasé avec un risque de propagation vers deux constructions modulaires situés à proximité, contenant notamment du matériel pyrotechnique. L'intervention rapide des 23 sapeurs-pompiers mobilisés a permis de maîtriser et l'incendie et d'éviter toute propagation supplémentaire.