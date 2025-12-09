Municipales 2026. Cherbourg est "plus vivante que jamais" : Benoît Arrivé détaille son programme pour les prochaines élections

Le maire sortant Benoît Arrivé a réalisé le bilan de son mandat et dessiné les points de son futur programme au cours d'une réunion avec la presse, mardi 9 décembre, à Cherbourg. L'élu est revenu longuement sur les réalisations effectuées durant son "mandat de rattrapage", comme il le surnomme. En six ans, la Municipalité aurait investi jusqu'à 240 millions d'euros sur le territoire. "Du jamais vu", souligne le chef de file des socialistes. Il a notamment évoqué les ressources communes rendues possibles grâce à la commune nouvelle, qui regroupe plusieurs communes au sein d'une seule entité : Cherbourg-en-Cotentin.

"L'un des territoires les plus dynamiques de France"

"La Ville, et le Cotentin en général, est l'un des territoires les plus dynamiques de France", avance Benoît Arrivé. Il est revenu sur le lancement du Bus Nouvelle Génération, les travaux du centre-ville, la rénovation de plusieurs centres sportifs… "On est attaché à ce que tout un chacun puisse se loger à Cherbourg", poursuit l'élu. 400 logements ont été créés lors de son deuxième mandat. 700 foyers supplémentaires devraient être construits d'ici 2027. La Ville a également maintenu son soutien de 14 millions d'euros au millier d'associations de son territoire. Un geste rare, alors que de nombreuses communes réduisent leurs subventions au milieu associatif. "C'est une ville plus vivante que jamais et qui reste sur ses valeurs."

Qui sont ses colistiers ?

Benoît Arrivé a également évoqué quelques points de sa candidature. "Je serai le candidat pour mener une liste d'expérience et de renouvellement", précise-t-il. 22 conseillers socialistes pourraient faire partie de cette liste surnommée "La ville ensemble". Près de 45% de l'équipe municipale serait renouvelée. Les discussions avec d'autres formations politiques de gauche se poursuivent encore. "Cette liste ouverte a fait ses preuves et on repart avec le même modèle", continue l'élu.

Benoît Arrivé était entouré de ses adjoints et des maires délégués de Cherbourg-en-Cotentin. - Julien Rojo

Des bus gratuits, des chantiers à venir…

Du côté de son programme, le maire sortant veut poursuivre sa politique de transport, comme étendre et sécuriser davantage les pistes cyclables. Il souhaite mettre en place une navette gratuite de neuf places pour rejoindre plusieurs points du centre-ville, de la Cité de la Mer à la place De Gaulle. Benoît Arrivé envisage de rénover le parking Gambetta en centre-ville et le parking de la Sernam, près de la gare ferroviaire. Côté santé, il souhaite la construction d'une résidence autonomie publique dans le cœur de ville. Elle rejoindrait les trois EPHAD publics et les six foyers-logements déjà sur le territoire. S'il reconnaît qu'il "y a encore beaucoup de travail" sur le centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), Benoît Arrivé s'est félicité du sauvetage du service des urgences. Des fauteuils dentaires accueilleront aussi très prochainement des patients à Tourlaville et le déménagement des cures de Siouville à Cherbourg est espéré pour 2028.

A lire aussi. Camille Margueritte mènera la liste d'union de la droite et du centre à Cherbourg

En tant que maire de la commune la plus peuplée du Cotentin, il ne se voit pas vraiment à la tête de l'Agglomération. "Elle doit être au service des communes, et non pas à son propre service", précise Benoît Arrivé. Il lancera sa campagne mardi 13 janvier à 20h dans la salle Imagin'arts de Querqueville. Sa liste et son programme complet seront révélés jeudi 12 février, au cours d'une cérémonie au cinéma Le Palace.