Cherbourg-en-Cotentin. "Rendre le pouvoir aux habitants" : une deuxième liste de gauche se prépare pour les municipales

Une quatrième candidature pour les élections municipales se construit à Cherbourg. Le mouvement, né lors de discussions entre partis de gauche en juin dernier, compte pour le moment une vingtaine de participants : anciens membres de la Coopérative Citoyenne, militants écologistes, engagés de La France insoumise… Une chose est sûre pour les membres du collectif : tous veulent "travailler dans l'esprit du Nouveau Front populaire".

Une charte comme guide

Ils ont ainsi défini lors de discussions communes une charte des valeurs. Le document indique ainsi que les militants veulent "rendre le pouvoir aux habitants, redonner aux valeurs laïques et républicaines". Le programme du groupe reste à définir. Ils souhaitent toutefois mettre en place une politique d'inclusion. "La commune est un rempart contre la brutalisation du monde", estime Nicolas Boscher. Ils indiquent vouloir "promouvoir une culture de paix, de non-violence et d'hospitalité". L'écologie est une valeur importante pour une partie de ses membres. Ils envisagent ainsi de "garantir la préservation et le respect de tous les êtres vivants". Interrogés sur le projet de contournement sud-ouest, les membres n'expriment pas de position pour le moment. Yvonne Pecoraro, conseillère municipale de la Coopérative Citoyenne qui a rejoint le mouvement, estime avoir influé sur les opinions grâce à de nombreuses réunions publiques avec les habitants.

"Lutter contre les discriminations"

Pour le moment, aucun nom n'a été dévoilé sur la liste. L'intitulé du groupe est aussi inconnu. "On veut lutter contre les discriminations et oppressions au sein de la liste", promet Anaïs Bellour, médecin à Cherbourg. Quelle est leur position face aux autres candidats ? S'ils se disent pour "le dialogue et la coopération", ils estiment devoir faire une liste séparée de la majorité municipale. Ils s'opposent frontalement à Camille Margueritte. "Ce n'est pas une question de personnalité. On veut empêcher les droites d'arriver aux municipales", indiquent les militants.

Les membres de ce nouveau mouvement viendront à la rencontre des habitants sur le marché aux Provinces, avenue de Normandie à Octeville dimanche 14 décembre au matin. Ils présenteront depuis leur stand leur charte des valeurs pour "susciter l'enthousiasme".