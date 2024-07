Politique. Qui est Lucie Castets, la Normande proposée par le NFP pour devenir Première ministre ?

Qui est Lucie Castets ?

Lucie Castets, une haute fonctionnaire de 37 ans originaire de Caen, est méconnue du grand public. Elle s'est malgré tout fait connaître pour son combat pour le maintien et l'entretien des services publics. Elle est d'ailleurs la co-porte-parole du collectif Nos Services publics. Ancienne élève de Sciences-Po Paris et de l'ENA, elle est actuellement directrice des finances et des achats à la mairie de Paris. Elle est notamment opposée à la réforme des retraites votée lorsqu'Elisabeth Borne était Première ministre.

Une figure engagée pour les services publics

Lucie Castets a notamment travaillé sur le sujet de la répression de la fraude fiscale et de la criminalité financière. Méconnue du grand public, elle s'est néanmoins fait remarquer lors de son passage dans l'émission "C Ce Soir" en novembre 2022, où elle questionnait le ministre Stanislas Guerini sur le déficit des services publics et l'utilisation de cabinets de conseil comme McKinsey.

Quel engagement politique ?

En 2015, Lucie Castets était candidate aux élections régionales, sur la liste du socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, alors président de la Région Haute-Normandie et actuel maire de Rouen. Elle n'est aujourd'hui encartée dans un aucun parti politique. Sur X, en annonçant sa candidature, elle affirme : "C'est avec détermination et responsabilité que j'accepte la proposition du Nouveau Front populaire. La gauche est arrivée en tête, elle est appelée à gouverner. J'y mettrai toute mon énergie et ma conviction."

Communiqué de presse du NFP annonçant la candidature de Lucie Castets au poste de première ministre, le 23 juillet 2024.

Emmanuel Macron repousse la décision

Dans son allocution télévisée du mardi 23 juillet, Emmanuel Macron a clairement indiqué qu'il ne nommerait pas de nouveau Premier ministre avant la mi-août, souhaitant se concentrer sur les Jeux olympiques. Il a souligné l'importance de trouver une majorité viable à l'Assemblée plutôt que de se focaliser sur un nom. Le président a appelé les partis formant le "front républicain" à faire des compromis et à être à la hauteur des enjeux actuels, tout en réaffirmant son engagement à assumer pleinement son mandat.