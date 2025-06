Ligne Nouvelle Paris-Normandie. Le projet déraille devant l'opposition de l'Ile-de-France

Est-il complètement annulé ? Ou va-t-il simplement prendre (encore) plusieurs années de retard ? Le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) a, en tout cas, essuyé un revers important, jeudi 12 juin. C'est à cette date que le Conseil d'Etat a validé le Schéma directeur environnement de la Région Ile-de-France (SDRIF-E), qui donne les orientations pour les années à venir en matière d'aménagement du territoire. Et le projet de LNPN, destiné à améliorer les liaisons ferroviaires entre la Normandie et la capitale, n'y figure pas. "La décision du Conseil d'Etat donne raison à la Région dans son opposition à la LNPN, indique l'Ile-de-France dans un communiqué. Le tracé actuel de ce projet est de facto abandonné, l'Etat suivant les recommandations de la Région de le revoir entièrement."

"Valérie Pécresse piétine 15 ans de travail"

L'Ile-de-France s'est toujours opposée au tracé proposé ces dernières années, le jugeant "néfaste pour les terres agricoles et le paysage notamment des Yvelines".

En Normandie en revanche, cette décision indigne les défenseurs du projet. "En célébrant cette décision, Valérie Pécresse [présidente de la Région Ile-de-France, N.D.L.R.], piétine quinze ans de travail et compromet l'avenir ferroviaire de nos deux régions", estime François Ouzilleau, maire de Vernon et président délégué de Seine Normandie Agglomération. "Ce serait une terrible nouvelle pour la Métropole Rouen Normandie et la Région Normandie", a réagi sur ses réseaux, Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen. Il indique qu'un comité de pilotage du projet est bien confirmé pour le début du mois de juillet. "Je continuerai de me battre. Que l'Etat ne nous lâche pas !"

Qu'est-ce que la LNPN ?

Le projet de LNPN prévoit de doter progressivement les territoires de la vallée de la Seine de liaisons ferroviaires performantes, notamment sur l'axe Paris-Mantes-la-Jolie-Rouen-Le Havre et sur l'axe Paris-Mantes-la-Jolie-Evreux-Caen-Cherbourg. Il doit permettre de répondre aux problèmes récurrents de saturation dans le nœud ferroviaire de Rouen avec l'idée d'une nouvelle gare dans le quartier Saint-Sever, mais aussi entre Mantes-la-Jolie et Paris, en proposant des voies dédiées aux trains normands. La fréquence des trains serait augmentée et les temps de trajet réduits.