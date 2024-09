Ligne Nouvelle Paris-Normandie. Valérie Pécresse fait voter une motion d'opposition, provoquant la colère des élus normands

Mercredi 11 septembre 2024, une motion d'opposition à la Ligne Nouvelle Paris-Normandie a été votée par 144 voix pour, 30 contre, et 22 abstentions. La présidente de la Région, Valérie Pécresse, s'est fermement positionnée contre ce projet, jugeant qu'il aurait des impacts socio-économiques et écologiques négatifs pour les territoires concernés.

Elle pointe notamment le risque d'une augmentation du fret en Ile-de-France, pénalisant ainsi les voyageurs franciliens. Cette opposition a été soutenue par l'UDI et le Rassemblement national, tandis que le groupe Socialistes, écologistes et radicaux (SER) s'est abstenu.

Une motion d'opposition largement approuvée menée par Valérie Pécresse

Valérie Pécresse n'en est pas à son premier acte d'opposition face à la LNPN. Dès avril 2023, lors de l'inauguration de la rénovation de la gare de Mantes-la-Jolie, elle avait clairement exprimé son désaccord. Elle s'appuie principalement sur des arguments écologiques, notamment en soulignant que le projet consommerait près de 280 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers en Ile-de-France. En outre, elle considère que la LNPN serait incompatible avec la loi Climat, qui vise à zéro artificialisation nette d'ici 2050.

La Normandie riposte et défend un projet d'intérêt national

Face à cette motion, la riposte normande ne s'est pas fait attendre. Hervé Morin, président de la Région Normandie, accompagné des maires de grandes villes normandes (Le Havre, Rouen, Caen), a réagi avec fermeté. Ils rappellent que la LNPN est un projet d'intérêt national, visant à désengorger les routes et à offrir des liaisons ferroviaires plus efficaces entre Paris et la Normandie.

Pour ces élus, la LNPN permettrait non seulement de réduire le trafic routier en proposant une alternative ferroviaire aux millions de voyageurs annuels, mais aussi de libérer des capacités pour le fret, essentiel au développement économique, notamment pour le port du Havre et la logistique parisienne.

Quelles perspectives pour la LNPN ?

Le projet, pourtant relancé en 2023 après plusieurs années d'atermoiements, subit un nouveau coup d'arrêt. Alors que la concertation publique se poursuit et que des études sont encore en cours, ce vote risque de retarder une fois de plus l'avancée du dossier. Le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie, pensé pour fluidifier les échanges entre la capitale et les métropoles normandes, reste au cœur des débats, mais son avenir est incertain. Reste à savoir si l'Etat prendra en compte la motion d'opposition de l'Ile-de-France ou si la volonté d'aboutir à ce projet l'emportera.