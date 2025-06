Ferroviaire. "La Ligne nouvelle Paris-Normandie demeure un projet d'intérêt national majeur", affirme le ministre des Transports

Les récentes prises de position émanant de la Région Ile-de-France ont inquiété en Normandie. La Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) est-elle menacée ? Le projet risque-t-il de prendre encore du retard ?

Une réponse "aux besoins croissants de mobilité entre Paris et la Normandie"

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, s'est montré rassurant à l'Assemblée nationale, mardi 17 juin. "La LNPN demeure un projet d'intérêt national majeur et je le réaffirme. Elle répondra aux besoins croissants de mobilité entre Paris, l'Ile-de-France et la Normandie le long de la vallée de la Seine. Elle améliorera significativement la régularité, la capacité et la rapidité des liaisons ferroviaires", a-t-il insisté, répondant à la question inquiète d'Agnès Firmin-Le Bodo, député Horizons du Havre.

"Redonner au projet un sens commun"

Le ministre a aussi confirmé qu'il présiderait un comité de pilotage sur la LNPN le 1er juillet à Giverny, avec les responsables concernés, dont les présidents des Régions Normandie et Ile-de-France, Hervé Morin et Valérie Pécresse. "Ce comité de pilotage sera l'occasion de présenter les pistes envisagées en termes de gouvernance et de méthode pour redonner au projet un sens commun qui répond aux besoins des territoires", a insisté le ministre. Il s'agira surtout de "rechercher les tracés aux moindres impacts dans une démarche collaborative".

Un tracé jugé "néfaste pour les terres agricoles"

Car c'est bien là que le bât blesse. L'Ile de France n'a pas inscrit la LNPN à son schéma directeur environnement de la Région, marquant clairement son opposition au projet, au moins dans son état actuel. Le tracé évoqué est jugé "néfaste pour les terres agricoles et le paysage, notamment des Yvelines", indique la Région dans un communiqué. "La position de la Région Ile-de-France a changé, admet Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région Normandie en charge des Transports. Il faut remettre le projet à plat pour parvenir à un tracé acceptable, dans des coûts acceptables aussi", précise-t-il. Il est prêt à négocier sans pour autant "accepter toutes les conditions que mettrait la Région Ile-de-France et qui rendraient le projet infaisable".