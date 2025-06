Justice. Eaux minérales trafiquées : une plainte déposée contre Agnès Firmin-Le Bodo, ex-ministre havraise

Politique. L'UFC-Que Choisir a annoncé lancer plusieurs actions en justice face à ce qu'elle qualifie de scandale des eaux minérales Nestlé et d'immobilisme des pouvoirs publics, via une assignation en référé et deux dépôts de plainte, dont une contre plusieurs ministres. La Havraise Agnès Firmin-le-Bodo est visée.