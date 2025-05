Lisieux. "Un état lamentable, des locaux indignes" : l'institut de formation des soignants va être totalement rénové

"Nous avons des instituts de formation dans un état lamentable, avec des locaux indignes, qui vont à l'inverse des discours et des messages adressés aux étudiants en soin." Hervé Morin, président de la Région Normandie, était à Lisieux mardi 13 mai, pour visiter l'Institut de formation des professionnels de Santé (IFPS) qui accueille 280 élèves. La Région avait déjà octroyé une enveloppe afin de réhabiliter et étendre ce centre, et a annoncé hier accorder 3 millions d'euros de plus, pour un total de 7,5 millions.

Doubler la surface

Des classes trop petites, des cours dans des préfabriqués où règne une chaleur étouffante, des locaux vétustes, aucune arrivée d'eau en dehors des sanitaires… Une situation "certainement pas digne d'un pays qui reste quand même la septième puissance économique du monde", résume Hervé Morin. "Et encore, ajoute-t-il, c'était bien pire à Cherbourg ou Fécamp avant qu'on les réhabilite." Grâce à cette enveloppe, le projet immobilier va pouvoir aboutir. "Nous allons augmenter de 800m² la surface, la portant à 2 000m²", énonce le Nicolas Bougaut, directeur général du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux.

La Région Normandie a accordé 7,5 millions d'euros pour réhabiliter l'IFPS de Lisieux.

Un enseignement adapté

Les travaux vont permettre "plus de salles de cours, plus de salles de travaux pratiques, et un vrai secteur de vie étudiante", explique le directeur général. De nouveaux équipements modernes vont s'ajouter, adaptés aux besoins, et l'accent va être mis sur la simulation, l'innovation et le numérique.

Le président de Région a conclu en annonçant que les IFPS de Deauville et de Lisieux seraient réunis au sein de ce dernier. D'abord par manque d'effectifs à Deauville et par "cohérence grâce à cet institut bientôt ultramoderne".