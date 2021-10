Ligne nouvelle Paris-Normandie : "Nous avons été entendus"

Remis jeudi 27 juin au gourvenement par Philippe Duron, député-maire (PS) de Caen, le rapport de la commission Mobilité 21 préfigure le schéma national des infrastructures de transports (SNIT). Autrement dit : les chantiers nationaux prioritaires. Et en ces temps de disette budgétaire, beaucoup ont dû être abandonnés. Heureusement, le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie s'en sort plutôt bien.

En effet, le "dénouement" du Mantois (coût : environ 3,5 milliards d'euros), ce "goulet" ferroviaire au niveau de Mantes-la-Jolie impactant toute la Normandie, a été choisi pour faire partie des priorités numéro 1 (le "scénario 1"). Le noeud rouennais (1,2 milliard d'euros), et la construction notamment d'une nouvelle gare à Saint-Sever, apparaît dans le "scénario 2". Il pourrait être traité dans un second temps.

"Ce choix n'est pas anodin : il est le résultat d'un intense travail d'argumentation et de conviction mené par les acteurs du territoire, s'est exprimé Gérard Lissot, président de l’Association pour la promotion de la LNPN. Je pense bien sûr aux collectivités locales, mais aussi à la société civile, qui a su faire front autour d'une ambition : celle de voir se construire un grand projet d'aménagement du territoire, d'une échelle inédite en France, et qui porte le nom d'axe Paris-Seine-Normandie".

Si la réalisation du tronçon Paris-Mantes semble plus que jamais envisageable, Gérard Lissot met toutefois en garde : "Je me réjouis donc de l'annonce faite sur Paris-Mantes, qui est la première étape indispensable. Mais le projet n'aura de sens qu'une fois réalisé dans sa globalité, objectif qu'aucun acteur ne doit perdre de vue. Nous attendons donc des engagements sur les études et une décision définitive sur l'ensemble du projet, quels que soient les délais de réalisation".

Le rapport Duron en main, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault tranchera le 9 juillet. On connaîtra alors le vrai visage du SNIT.