Saint-Lô Agglo. Quels transports en commun en 2026 ?

En janvier 2026, un nouveau délégataire sera en charge des transports en commun de Saint-Lô Agglo. Les élus sont en pleine étude des dossiers des entreprises candidates. Dans le cahier des charges, deux points ont été relevés : améliorer la ligne C qui a trop souvent des retards et améliorer le transport à la demande.

Améliorer le transport à la demande

"Le transport à la demande est à destination des 61 communes du territoire, un territoire qui est majoritairement rural et donc un certain nombre de personnes se retrouvent sans mobilité", retrace Jérôme Virlouvet, le vice-président en charge des transports. Ils peuvent faire appel au transport à la demande pour venir les chercher et les déposer à un rendez-vous par exemple. "Le but est de rendre encore plus efficient ce transport à la demande parce que trop souvent on est sur du transport individuel. L'objectif est d'améliorer le groupage comme on dit, d'emmener plusieurs personnes dans ces véhicules. On passera aussi par des véhicules plus petits, de 9 à 5 places et on essaiera encore de regrouper les usagers et de favoriser ce transport à la demande", détaille-t-il. La fréquentation des transports en commune de l'Agglo a augmenté de 40% entre 2019 et 2025, sur la dernière période de délégation.