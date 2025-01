Saint-Lô. L'Agglo rend la gestion des équipements sportifs aux communes

Un changement important a été voté en conseil communautaire de Saint-Lô Agglo, lundi 20 janvier. Les élus ont décidé de rendre la gestion de 40 équipements sportifs (stade, terrain de sport en herbe, de tennis, boulodrome) aux communes. L'agglomération garde la gestion de 27 d'entre eux. Cette décision sera concrètement mise en place à partir de la rentrée de septembre. Les conseils municipaux doivent encore voter la mesure, et le montage concret, notamment financier, doit se mettre en place.

Rationaliser la gestion

"L'objectif qui nous guide, c'est l'efficacité", assure le président de l'Agglo, Fabrice Lemazurier. Il poursuit : "L'agglomération, de par sa taille, 61 communes, n'amène pas nécessairement de la plus-value." Selon lui, gérer chaque équipement, tous importants sur le territoire, n'a pas de raison d'être. L'aspect financier est un autre aspect à prendre en compte, avec la gestion des équipements qui a été transférée, mais pas les moyens qui vont avec. Cette rétrocession va permettre de remettre à plat le lien financier entre les communes et Saint-Lô Agglo, vers un montage plus simple. L'Agglo garde la compétence sport, avec les subventions données aux clubs.

Plus de proximité

"Le troisième élément, qui n'est pas le moins important, c'est retrouver de la proximité. Un certain nombre de clubs nous font remonter le fait que l'agglomération apporte des plus, mais pour autant, dans la gestion quotidienne de certains équipements, des petits dysfonctionnements aussi. Ce n'est pas forcément la strate la plus adaptée", ajoute l'élu. Enfin, avec les moyens dégagés, il veut amplifier les animations proposées dans les équipements.

27 équipements restent communautaires

Les équipements qui restent à l'Agglo doivent répondre à trois critères. Ils doivent être uniques (golf, terrain de rugby, piscines, stade d'athlétisme), accueillir des élèves des collèges ou lycées du territoire et être structurants pour la pratique du haut niveau (comme le stade Villemer). En tout, Saint-Lô Agglo va conserver 27 équipements dans douze communes et en rendre 40 dans 22 communes.