[Photos] Saint-Lô. Après sept ans de travaux, la salle Beaufils s'apprête à rouvrir

Cette salle de sport est très attendue par les Saint-lois, et après sept ans de travaux, le chantier touche peut-être à sa fin. Elle doit, enfin, ouvrir ses portes aux sportifs dès la rentrée de septembre. Le projet de réhabilitation a rencontré de nombreux soucis : d'un changement d'architecte à des problématiques de fondations à cause des bombardements de 1944, en passant par la pause Covid-19.

La modularité en maître-mot

La salle Beaufils a un objectif clair : accueillir de nombreuses disciplines sportives dans les conditions les plus propices possibles. L'escrime, la gym, le karaté, l'aïkido et évidemment le basket auront l'opportunité d'inaugurer la salle et d'y résider. Le complexe sportif Beaufils va aussi accueillir les écoliers de l'agglomération Saint-loise, en proposant du matériel adapté pour des activités de motricité.

Cette salle n'est pas dédiée qu'au sport. "Nous aurons des tribunes rétractables, qui permettent d'agrandir l'espace de jeu, dans le but d'accueillir des concerts ou des rings de boxe. C'est la modularité le maître mot", explique Fabrice Lemazurier, président de l'agglomération. Cette modularité permettra, par exemple, d'accueillir des concerts du festival Rendez-Vous Soniques en novembre prochain mais aussi des galas de boxe, qui se tiennent pour le moment à la salle de sport d'Agneaux.

Cette salle, encore en travaux, acceuillera le dojo et les arts martiaux.

La salle de sport principale du complexe sportif sera notamment réservée au basket.

A la rentrée, exit les travaux, place à des parquets "gris trois nuances" pour le confort de jeu.

Pratique. Une pré-ouverture au grand public est prévue le 29 août pour venir découvrir la salle.