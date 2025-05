Rouen. Un comité local de promotion du train pour faire avancer le SERM et la LNPN

Avec la création de ce comité local de promotion du train, la Métropole veut "faciliter, dans l'échange et la transparence, l'appropriation par tous des grands enjeux de développement du ferroviaire et de décarbonation des mobilités sur le territoire". La nouvelle structure a été créée mercredi 30 avril à Rouen, en présence notamment du maire de Rouen et président de la Métropole Nicolas Mayer-Rossignol, des élus, et acteurs économiques ou associatifs, mais aussi des membres du conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) Normandie et du conseil de développement durable de la Métropole.

La défense de la LNPN et du SERM

Il s'agit avant tout de promouvoir la Ligne Nouvelle Paris-Normandie, projet reconnu d'intérêt national par le gouvernement et en sommeil depuis plusieurs années. La nouvelle liaison doit permettre de désengorger le trafic ferroviaire entre Paris et la Normandie avec le renfort de nouvelles lignes et une circulation des trains plus rapide. Le projet inclut également la construction d'une nouvelle gare rive gauche. La LNPN a déjà "généré des travaux importants d'étude et de conception, lancés par l'Etat et les deux Régions (100 M€)", rappelle la Métropole de Rouen. Le comité local de promotion du train veut aussi mettre en avant le SERM, service express régional métropolitain, sorte de RER métropolitain imaginé autour de l'étoile ferroviaire rouennaise, et labellisé par l'Etat. Là encore, le projet peine à démarrer même si "la mission de préfiguration vient de débuter avec l'appui de la Société des Grands Projets", précise la collectivité.

• A lire aussi. Normandie. "La LNPN est un projet d'intérêt national" affirme le ministre des Transports

Le comité local de promotion du train doit se réunir régulièrement "au fur et à mesure des avancées et des progrès sur ces questions stratégiques".