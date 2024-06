Rouen. RER Métropolitain : "La première étape a été franchie, la deuxième, c'est finir le dossier"

Le dossier du SERM, ou RER Métropolitain à Rouen, entre dans sa phase de préfiguration avant sa possible labellisation fin 2025. Cyrille Moreau est le vice-président de la Métropole en charge des mobilités.

Où en est le projet ?

"Nous avons fait un premier courrier d'intention au secrétaire d'Etat aux transports et maintenant, il faut se mettre en ordre de bataille. C'est un projet partenarial porté par l'Etat, la Région, la Métropole et la Communauté d'agglomération Seine-Eure (Case). Nous devons maintenant établir un financement des travaux avec la SNCF et la Société des Grands Projets puis établir un dossier solide. La première étape a été franchie, celle de former un collectif avec tous ces acteurs. La deuxième, c'est finir le dossier, on est sur fin 2025 à peu près."

Quelles seront les trajectoires du projet une fois la labellisation obtenue ?

"D'abord, on met de nouveaux trains sur le réseau existant pour garantir un cadencement d'un train par heure, sur les cinq branches de l'étoile ferroviaire. Ensuite, il faudra des travaux puisqu'on ne peut pas rajouter des trains sans limite. L'idée est de tendre, sur certaines lignes, vers un cadencement d'un train toutes les demi-heures. Enfin, pour le long terme, avec l'arrivée de la nouvelle gare Saint-Sever à horizon 2035, on pourrait encore augmenter l'offre avec, pour certaines lignes, passer au quart d'heure."

Que se passerait-il en cas de changement de majorité à l'Assemblée nationale ?

"Si la gauche passe, il y aura une position très en faveur des transports collectifs. Si c'est la droite républicaine ou l'extrême droite, là on ne sait pas vraiment, mais on a vu dans d'autres pays que parfois, les politiques changeaient. Ne brûlons pas les étapes."