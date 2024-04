Rouen. Une enveloppe de 50 millions d'euros pour les transports en commun de la Métropole

Dans un contexte environnemental qui préoccupe, la Métropole Rouen Normandie (MRN) va pouvoir continuer ses efforts. Un prêt de 50 millions d'euros lui a été accordé. La Banque d'investissement européenne (BEI) a officialisé cet accord lundi 15 avril dans l'après-midi.

Le financement vise à garantir aux usagers des transports plus performants et écologiques. Cela représente l'achat de 114 bus électriques et de 14 bus à hydrogène pour les services de transport public mais aussi la modernisation de 29 bus et 20 autocars.

Un réseau engagé vers la transition énergétique

Une nouvelle saluée par Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la MRN, et Cyrille Moreau, vice-président en charge des transports, des mobilités d'avenir et des modes actifs de déplacement : "Nous remercions la BEI pour son soutien clair et affirmé à la stratégie de transition énergétique engagée par notre Métropole", indiquent-ils dans un communiqué.

Un coup de pouce pour le réseau de transport rouennais qui a pour objectif d'atteindre 237 bus à très faibles émissions, soit 50% de son parc d'ici 2026.