Environnement. L'Assemblée nationale a voté pour la suppression des ZFE : qu'en pensent les Rouennais ?

La Métropole Rouen Normandie était l'une des premières à avoir mis en place les zones à faibles émissions (ZFE). Dès le 1er septembre 2022, ce dispositif est devenu une réalité pour les particuliers rouennais. Mardi 17 juin, l'Assemblée nationale a voté en première lecture le projet de loi de simplification qui comprend la fin des ZFE. Même si le projet doit encore être validé en commission mixte paritaire, les habitants de Rouen semblent favorables à cette mesure.

"C'est une idée qui réapparaîtra"

"Mon côté écolo me dit que ce n'est pas une bonne chose, confie Sophie Bocquet Mesnil qui habite dans la métropole rouennaise. Je me dis aussi que les personnes qui ont de vieilles voitures n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule moins polluant, ajoute cette dernière. Je suis partagée." Nestor Lucéa, un autre habitant de l'agglomération est quant à lui "bien content mais si on parle de pollution, il faut aussi arrêter les avions et les jet-privés". Selon lui, les ZFE "c'est une idée qui réapparaîtra mais aujourd'hui, ce n'était pas le moment".

Permettre à tous les automobilistes de circuler à Rouen et dans l'agglomération

"Je trouvais que ce n'était pas bien fait notamment quand on s'aperçoit que de gros 4x4 sont Crit'Air 1 juste parce qu'ils sont neufs, explique Corentin Le Texier. Je trouve que c'est une bonne chose si c'est supprimé, ça permettra aux personnes qui ont des voitures Crit'Air 4 ou 5 de continuer à circuler".

Attention, la suppression des ZFE ne sera confirmée qu'après la décision de la commission mixte paritaire.