Normandie. L'Assemblée nationale vote pour la suppression des ZFE : Rouen, Le Havre et Caen sont concernés

Voilà qui pourrait acter la fin des zones à faibles émissions (ZFE) et leurs fameuses vignettes Crit'air. Mardi 17 juin, malgré l'opposition des députés macronistes Ensemble pour la République, la loi de simplification, qui comprend cette mesure de suppression des ZFE, a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, par 275 voix contre 252. La droite et l'extrême droite ont massivement voté pour, comme le MoDem et Horizons. La gauche a massivement voté contre, comme la plupart du groupe macroniste Ensemble pour la République.

En Normandie, les ZFE de Rouen, du Havre et de Caen sont donc concernées. Mais la décision n'est pas encore actée. Le texte doit désormais être étudié par une commission mixte paritaire entre députés et sénateurs, chargés de trouver un compromis.

"Un texte dévoyé de ses intentions premières"

"Je regrette que ce texte ait été dévoyé de ses intentions premières de simplifications légitimes pour conduire à des reculs préoccupants sur des questions environnementales", a réagi Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. La mesure sur les ZFE a été ajoutée par amendements au projet de loi, mercredi 28 mai.