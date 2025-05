Zones à faibles émissions. Vers la fin des ZFE à Caen, Rouen et Le Havre ?

Le couperet est tombé mercredi 28 mai à l'Assemblée nationale. Dans le cadre du projet de loi "simplification", les députés ont adopté un amendement visant à supprimer les zones à faibles émissions (ZFE). Ce vote, porté par Les Républicains et le Rassemblement National, a été approuvé par 98 voix contre 51.

Mis en place depuis 2019, les ZFE visaient à améliorer la qualité de l'air dans les métropoles en interdisant l'accès aux véhicules les plus anciens et les plus polluants, identifiés par leur vignette Crit'Air 3 ou plus. En Normandie, trois territoires s'étaient engagés dans cette voie : la communauté urbaine de Caen la mer, la métropole de Rouen et la communauté urbaine du Havre.

Une initiative critiquée

A l'échelle nationale, l'application des ZFE est critiquée sur tous les bancs par des élus du Rassemblement National, des Républicains et LFI qui considèrent qu'elles excluent des catégories de la population qui ne peuvent acheter des véhicules moins polluants.

Le gouvernement était opposé à la suppression dénoncant un recul écologique majeur, et proposant sans succès un compromis.

Et maintenant ?

Reste une étape décisive : le Sénat devra se prononcer à son tour. Si la mesure est confirmée, cela signifierait un recul majeur pour cette politique environnementale, pourtant emblématique du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.