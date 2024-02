Normandie. BinHappy se développe pour devenir "un acteur incontournable des biodéchets"

Tout s'accélère pour BinHappy. La société basée au Havre change de nom, pour devenir Les Alchimistes Normandie. Elle intègre ainsi un groupement national spécialisé dans la gestion des biodéchets, alors que le marché se développe. Depuis le 1er janvier 2024, la loi oblige en effet les intercommunalités à proposer des solutions aux particuliers pour les trier.

"Nous partageons les mêmes valeurs que Les Alchimistes, qui ont une force de frappe que nous n'avions pas, face aux grandes majors du déchet (Paprec, Veolia, etc.), souligne Maëlis Lassarat, qui a cofondé BinHappy en 2018. A l'époque, la gestion des biodéchets n'était pas dans l'air du temps. La crise de la Covid-19 a été une bascule, on a senti un engouement des investisseurs pour les projets à impact social et environnemental."

Caen, Rouen et maintenant la Manche

BinHappy fait office d'intermédiaire entre ceux qui produisent des biodéchets et ceux qui les valorisent, à travers la méthanisation ou le compostage. Au Havre, elle a collecté en 2023 près de 700 tonnes de biodéchets issus de restaurants traditionnels, de cantines d'entreprises, des restaurants universitaires ou encore sur des événements comme la Transat Jacques Vabre. L'entreprise est aussi implantée à Rouen, où elle fusionne avec TerraLéo, et à Caen. A la faveur de la nouvelle loi, elle espère décrocher des marchés publics, notamment sur les métropoles du Havre et de Rouen. "Nous avons déjà remporté un marché sur l'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie, dans le sud-Manche, annonce la chef d'entreprise, un territoire rural mais aussi très touristique." Une agence ouvrira à Granville, avant la fin 2024. "Nous ambitionnons d'être le référent normand pour la collecte des biodéchets", poursuit Maëlis Lassarat, qui espère doubler ses effectifs d'ici 2027.

L'entreprise havraise emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes. Fin 2023, elle a quitté Montivilliers pour s'implanter dans le quartier de l'Eure, au Havre, dans un entrepôt de 1 000m2 qui permet de tripler ses capacités d'entreposage. "Cela nous permet de nous projeter dans les trois ans à venir, avec l'accélération du marché."