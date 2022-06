Le Havre. Le tri et l'antigaspillage comme leitmotiv

Concilier vie professionnelle et conviction personnelle, c'est le pari de Maëlis Lassarat de Witte. Cette Seinomarine de 37 ans a co-fondé, il y a presque cinq ans, la société BinHappy, basée à Montivilliers. "J'ai toujours voulu entreprendre. Je voulais me lancer dans un projet qui avait du sens. À l'époque, avec mon mari, on était dans cette démarche de réduire nos déchets. Je voulais être en capacité de pouvoir dire à mes enfants (j'en ai quatre, trois à l'époque) que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour sauver la planète."

Transformer les déchets alimentaires

en biogaz

En 2016, la loi Grenelle sur l'environnement obligeait les professionnels produisant plus de dix tonnes de biodéchets par an de les valoriser. "C'est lors d'un LH Forum qu'on a eu le déclic avec mon associée, qui ne fait plus partie de l'entreprise maintenant. Aucune société ne proposait ce genre de service en Normandie." C'est comme cela qu'est né BinHappy. Le principe est de valoriser les déchets alimentaires des professionnels (comme les restaurants) en biogaz. Un partenariat a été passé avec Mathieu Deschamps, un agriculteur de Cléville, qui développait une unité de méthanisation sur son exploitation.

Infirmière dans sa vie d'avant

L'écologie n'a pas toujours fait partie du quotidien de Maëlis Lassarat de Witte. "Je suis née à Saint-Romain-de-Colbosc. Enfant, je n'étais pas sensible à l'environnement. Je crois que c'est une question de génération." Partie à Lille pour faire des études d'infirmière, elle a ensuite exercé dans le Nord et à Grenoble avant un retour au Havre. "Je ne cautionnais pas les pratiques de travail. J'étais dans le privé. Les soignants n'étaient pas bien traités. On donne beaucoup sans assez recevoir. Du jour au lendemain, j'ai démissionné."

Donner plus de sens à sa vie, c'est ce qui a poussé la jeune femme à se lancer dans l'entrepreneuriat. "Il y a de vraies valeurs derrière le business." Sa fibre écolo est née en même temps que la naissance de ses enfants. "C'est bête, mais en fait, j'ai vu une vidéo sur les couches lavables. Je me suis dit, c'est pas mal ! On s'est rendu compte qu'on pouvait réduire considérablement nos déchets. Ça fait du bien au moral. C'est du concret." Depuis, sa famille se verdit étape par étape. "On est des bricoleurs, alors on fait de la récup, du réemploi. Nos vêtements sont de seconde main. Et là, on vient de décider de ne plus prendre l'avion. On peut tout à fait voyager en train. Ce n'est pas une contrainte, c'est un choix de vie."

Son retour en Normandie a été une conjoncture de plusieurs éléments. "C'est vrai qu'à Grenoble, on était loin de ma famille. On se sentait un peu seuls. Mon mari est Picard, ça le rapproche un peu." Maëlis Lassarat de Witte s'épanouit pleinement dans la cité Océane, où elle habite. "Le Havre, c'est une ville très agréable à vivre, surtout pour les enfants. Tout peut se faire à vélo. La campagne n'est pas loin. C'est beau la campagne normande ! Le seul petit hic, c'est que la ville est mal desservie par le train." L'entrepreneuse est une femme de conviction. Elle affirme son engagement écoresponsable en agissant. Elle fait partie des femmes qui font bouger le territoire havrais.

Pratique. 17 rue Camille-Saëns 76290 Montivilliers - 06 49 63 18 83 - hello@bin-happy.fr