Humour. Inès Reg est de retour… Et elle passera par la Normandie !

C'est l'une des humoristes les plus populaires du moment : Inès Reg a annoncé son retour sur scène dans un clip posté sur les réseaux sociaux, mercredi 7 février. Depuis l'énorme buzz qu'elle avait provoqué en 2018 en réclamant davantage de paillettes dans sa vie à son mari Kévin (le couple a depuis divorcé), l'artiste a rempli les plus grandes salles de France. Son premier spectacle a conquis 500 000 spectateurs. Inès Reg a aussi réalisé un film, Je te veux, moi non plus, et participé aux émissions LOL, qui rit sort et Pékin Express. On la verra prochainement dans Danse avec les stars et dans le jury de Mask Singer.

Son second spectacle, intitulé On est ensemble, sera présenté au Casino de Paris du 25 mars au 6 avril 2025, après une grande tournée. L'humoriste passera par la Normandie :

- au Carré des Docks du Havre le mercredi 18 décembre 2024

- au Zénith de Rouen le samedi 18 janvier 2025

- au Zénith de Caen le samedi 8 mars 2025.

La billetterie ouvrira dès vendredi 9 février dans les réseaux Fnac et le lundi 12 février sur l'ensemble des points de vente.