Trafic. Jusqu'à 79 heures dans les bouchons : le classement mondial des villes les plus embouteillées révèle les pires de Normandie !

Trafic, circulation. Si vous pensiez que les bouchons en Normandie étaient une légende, préparez-vous à être surpris. Entre chiffres hallucinants et classements contradictoires, plongez dans la guerre des embouteillages et découvrez si votre ville est sur le podium international (et le temps que vous perdez chaque année dans les bouchons).