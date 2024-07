Rouen. Un pass ZFE pour les véhicules Crit'Air 4, 5 et non classés vient d'être mis en place

Un pass ZFE ? C'est ce qu'a mis en place la Métropole Rouen Normandie depuis lundi 1er juillet. Il offre un accès 24 fois 24h par an au sein du périmètre ZFE aux véhicules Crit'Air 4, 5 et non classés.

Qu'est-ce que ce Pass ZFE ?

Soucieuse d'améliorer la qualité de l'air du territoire, la Métropole Rouen Normandie a anticipé dès septembre 2022 la mise en place d'une ZFE-m "n'autorisant que les véhicules Cirt'Air 0 (vert), 1, 2 et 3", indique-t-elle. "Cette anticipation a payé : la qualité de l'air s'est sensiblement améliorée dans la Métropole, suspendant l'obligation réglementaire imposée par l'Etat, d'interdire les véhicules de vignette Crit'Air 3 au 1er janvier 2025", poursuit la Métropole.

Face à cette amélioration, et en complément de son dispositif d'aides atteignant déjà 8,5 millions d'euros versés pour l'achat de véhicules moins polluants, la Métropole de Rouen "a mis en place un Pass ZFE-m 24h/24j depuis le 1er juillet". Gratuit et accessible à tous [entreprise, association, administration, particuliers, de France ou d'un pays tiers N.D.L.R], ce dispositif permet de circuler et de stationner dans le périmètre ZFE-m durant une journée, de minuit à minuit, quel que soit le véhicule (Crit'Air 4, 5, non classé) et pour un maximum de 24 journées par véhicule et par année civile. "Attention, le Pass ZFE-m n'exonère pas les automobilistes de l'obligation d'apposer la vignette Crit'Air sur leur véhicule", assure la Métropole.

Comment ça marche ?

La demande d'un pass ZFE 24h/24j s'effectue sur le site Mes Démarches en Ligne de la Métropole. La demande doit être effectuée au plus tard la veille du déplacement. Lors de la première souscription annuelle, il sera demandé pour la création du compte plusieurs informations. Parmi elles : l'immatriculation du véhicule, le type de véhicule (position E sur le certificat d'immatriculation), la copie du certificat d'immatriculation comme la carte grise et la date du premier besoin de déplacement.

Pour les demandes ultérieures à la création d'un compte annuel, seuls l'immatriculation et le type de véhicule seront demandés. Un décompte automatique sera mis à jour lors de chaque demande. Une fois la demande validée, l'usager recevra instantanément via la plateforme et par mail le Pass ZFE-m. Attention, celle-ci ne pourra pas être annulée. Le document obtenu pourra être présenté aux forces de l'ordre lors d'un éventuel contrôle et devra être lisible pour le contrôle lors du stationnement.