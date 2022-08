[Enquête]. ZFE à Rouen, comment faire face aux nouvelles restrictions ?

Chaque année, on estime à 2 600 le nombre de décès prématurés en Normandie en raison de la mauvaise qualité de l'air d'après Santé Publique France. Parmi les principaux polluants, l'oxyde d'azote et les particules fines, principalement dues au trafic routier. "Nous faisons partie des agglomérations où la pollution de l'air est la plus importante, c'est une réalité de notre territoire", déclarait le président de la Métropole de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, mercredi 24 août, à l'occasion de l'inauguration du nouveau réseau Astuce, pour insister sur la nécessité d'agir maintenant.

C'est ainsi que la collectivité, comme 11 autres agglomérations françaises, a mis en place la Zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) en cette année 2022. Treize communes de la Métropole de Rouen devront appliquer la nouvelle loi dès ce jeudi 1er septembre, interdisant la circulation et le stationnement des véhicules Crit'Air 4 et 5 ou non classés, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Une mise en place anticipée à Rouen, puisqu'elle n'est imposée par l'État pour les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants qu'en 2024. En Normandie, Caen et Le Havre seront donc à leur tour bientôt concernés. Les Crit'Air 4, 5 et non classés concernent l'ensemble des véhicules diesel immatriculés avant le 1er janvier 2001 et les véhicules essence immatriculés avant le 1er janvier 1997. Les véhicules gaz et hybrides rechargeables sont tous considérés comme Crit'Air 1. Les véhicules 100 % électrique et hydrogène, les moins polluants, ont une vignette spéciale. Selon les données du ministère de la Transition écologique, 300 000 véhicules Crit'Air 4, 5 ou non classés circulent dans la région.

Quelques ajustements

Avant de rendre le dispositif pleinement applicable, la Métropole de Rouen a décidé d'accorder un peu de souplesse, avec une période de tolérance instaurée jusqu'au 1er mars 2023, notamment pour laisser le temps aux automobilistes de changer de véhicule.

Avant cette date, les autorités, et notamment la police municipale, seront invitées à ne pas délivrer d'amendes aux contrevenants et à faire preuve, auprès d'eux, de pédagogie. De plus, un certain nombre de voies sont exclues du périmètre de la ZFE afin de permettre aux automobilistes d'accéder aux parkings relais, en limite de zone.

La suite du calendrier ?

Après plusieurs manifestations en avril et en mars 2022, la Fédération française des motards en colère de Seine-Maritime a également obtenu de la Métropole l'exclusion temporaire de la ZFE des véhicules de catégorie L, c'est-à-dire les deux ou trois-roues motorisés, soit jusqu'au 31 août 2023. Malgré cette mise en place anticipée, la collectivité a décidé de ne pas étendre davantage le périmètre de la ZFE, à moins qu'une commune demande à intégrer le dispositif. Néanmoins, la Métropole n'exclut pas de restreindre la circulation des véhicules de Crit'Air 3 à compter de 2025, après vérification de l'impact de la qualité de l'air de la ZFE et sur injonction de l'État.