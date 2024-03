Rouen. ZFE : les Crit'Air 3 pourront toujours circuler en 2025, confirme le gouvernement 

Le président de la Métropole Rouen Normandie (MRN), Nicolas Mayer-Rossignol, l'avait déjà annoncé au début de l'année. Encore fallait-il que ce soit confirmé par le ministère de la Transition écologique. C'est désormais chose faite, depuis mardi 19 mars dans la soirée.

Les métropoles dans lesquelles la qualité de l'air s'est améliorée pourront choisir de laisser circuler les véhicules Crit'Air 3 dans leur ZFE au-delà du 1er janvier 2025. Il s'agit de ces véhicules, diesel entre janvier 2006 et décembre 2010 ou essence entre janvier 1997 et décembre 2005, qui représentent encore 35% de la circulation dans la métropole de Rouen. "Ça aurait été une horreur de les interdire, infaisable et totalement inacceptable socialement", notait Nicolas Mayer-Rossignol en début d'année.

Une amélioration de la qualité de l'air

Mais la MRN a pu passer sous un certain seuil de certains polluants, comme les NOx, émis principalement par le trafic routier, trois années sur cinq entre 2019 et 2023. C'était la condition pour pouvoir continuer à autoriser les Crit'Air 3 au-delà du 1er janvier 2025. "Le travail paie !", ont réagi les élus métropolitains dans un communiqué, en mettant en avant "une politique extrêmement volontariste sur le sujet" : la mise en place anticipée de la ZFE, le renforcement des transports en commun avec la mise en place de la gratuité le samedi et lors des pics de pollution, le soutien au covoiturage, la politique du vélo ou encore l'aide à la conversion des véhicules anciens.

Les métropoles de Marseille et de Strasbourg peuvent bénéficier de la même mesure. Marseille l'utilisera. Strasbourg devrait, en revanche, maintenir l'interdiction des Crit'Air 3 au 1er janvier 2025 et pratique déjà une interdiction pédagogique, sans sanction. Les ZFE de Paris et de Lyon sont toujours tenues de limiter cette circulation des Crit'Air 3 dès l'année prochaine.