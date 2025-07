Grandes Voiles du Havre. Ces jeunes matelots vivront le départ à bord de grands voiliers

Des sorties en mer sont proposées au public.

En voilier traditionnel

L'office de tourisme Le Havre Etretat Normandie propose plusieurs dispositifs pour permettre au public d'embarquer pendant la fête. Il est ainsi possible de naviguer vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juillet à bord de la goélette du Cotentin Neire Maôve, de la bisquine La Granvillaise ou du voilier Charles-Marie, pour une sortie de deux heures. Des départs sont prévus à 8h50, 13h15 et 16h20. 38,50€ pour les adultes, 22€ pour les moins de 16 ans.

Visite guidée depuis les bassins

On peut aussi embarquer sur un semi-rigide afin d'admirer les géants des mers vus depuis les bassins. La visite est agrémentée de commentaires sur les différents navires. Départs vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juillet à 10h15, 10h30, 11h15, 11h30, 12h15, 12h30, 14h, 14h15, 15h, 15h15, 16h, 16h15, 17h, 17h15, 18h, 18h15, 19h, 19h15, 20h et 20h15. 25€ pour les adultes, 15€ pour les 3-16 ans.

Billetterie sur lehavre-etretat-tourisme.com. Plus d'infos par mail à hospitalites@lesgrandesvoilesduhavre.fr.