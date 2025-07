Le Havre. Joffrey Langlois, le matelot des Grandes Voiles devenu capitaine

Un "enchaînement d'heureux hasards". Voici ce qui a conduit Joffrey Langlois, aujourd'hui âgé de 26 ans, à passer de simple matelot à capitaine sur un navire des Grandes Voiles du Havre. En 2017, il est étudiant en DUT génie électrique et informatique industrielle quand la première édition de cette grande fête maritime est organisée dans la cité océane, à l'occasion de l'arrivée de la Tall Ships Races.

"On est très libre sur la mer"

"L'université avait lancé un concours pour embarquer, j'ai été choisi pour passer 15 jours à bord du Royal Helena, un trois-mâts barque de 45m. J'étais attiré par l'esprit d'équipage. Nous étions une trentaine de jeunes, de milieux très différents, venus d'associations de quartier, de l'ENSM, de l'université. On se voit encore aujourd'hui, des années après. Créer des liens en si peu de temps, c'est assez rare", relate Joffrey Langlois, originaire de la région rouennaise. "Les premiers souvenirs, ce sont les manœuvres de voile, la montée en haut du mât… Et se retrouver complètement entouré d'eau, sans voir les côtes. Je souhaite cette sensation à tout le monde." Un paradoxe : "On est très libre sur la mer, mais sur une sorte de prison flottante", sourit Jo, comme on l'appelle à bord.

Le Galantt, le Biche… Il embarque ensuite sur d'autres voiliers jusqu'à passer son diplôme de matelot, devenir second puis capitaine du MilPat, l'un des navires affrétés par l'association Fécamp Vieux Gréements. Cette année, c'est lui qui guidera des jeunes sur la Tall Ships Races. "C'est étonnant de se retrouver de l'autre côté de la barre en si peu de temps", reconnaît le marin, qui se languit de l'ambiance sur les quais du Havre et des autres villes étapes. "L'amitié et la solidarité du monde maritime ne sont pas une légende."