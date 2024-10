Seine-Maritime. A la recherche de jeunes de 15 à 25 ans pour naviguer à travers l'Europe sur la Tall Ships Race

Découvrir l'Europe, c'est bien. La découvrir à bord d'un grand voilier, c'est encore mieux ! A l'occasion de la Tall Ships Race 2025, l'association Fécamp Vieux Gréements recherche dix jeunes âgés de 15 à 25 ans, résidents en Seine-Maritime, prêts à partager une expérience maritime hors norme.

L'Eurovision des bateaux

"Cette course, c'est un prétexte pour naviguer ensemble", sourit Joffrey Langlois, capitaine du MilPat, le vieux gréement de l'association qui prendra part à la course cette année. Sur la ligne de départ de la Tall Ships Race, dont l'édition 2025 s'élancera du Havre lundi 7 juillet 2025, on retrouve de grands voiliers classiques, dont l'équipage doit être composé à 70% au moins de jeunes. Dans chaque port étape, place au partage entre les participants, originaires des quatre coins du monde. "C'est un peu comme l'Eurovision des bateaux, poursuit le capitaine, chaque voilier a un droit de vote pour désigner le lauréat du Friendship Trophy, le prix de l'amitié."

L'esprit d'équipage

Pour participer, inutile de savoir naviguer. Il faut seulement respecter deux critères : être âgé de 15 à 25 ans et résider en Seine-Maritime. "On cherche des jeunes à qui cette aventure ferait du bien", souligne Joffrey. Bien sûr, "il faut se préparer à repousser ses limites" : se lever en pleine nuit pour prendre son quart, manœuvrer dans le gros temps… Mais aussi vivre en promiscuité avec ses camarades ! Mais le capitaine se veut rassurant : "Le côté sympa, c'est l'esprit d'équipage ! Et d'aller de port en port, avec une fête maritime à chaque fois dans de très beaux endroits en Europe."

Quant au mal de mer… "On apprend à le gérer" assure le marin. Quatre week-ends de préparation sont programmés entre le début du printemps et l'été pour les jeunes qui seront sélectionnés.

Après le départ du Havre, l'édition 2025 de la Tall Ships Race mettra le cap vers Dunkerque (Pas-de-Calais), puis Aberdeen en Ecosse, Kristiansand en Norvège et Esbjerg au Danemark, port d'arrivée.

Pratique. Les candidats sont invités à se présenter par écrit ou en vidéo, jusqu'au 30 novembre. Candidatures à adresser à contact@fecampvieuxgreements.org. Participation gratuite pour les jeunes. Informations au 02 27 30 67 53.