Normandie. Le Havre accueillera les plus beaux voiliers du monde en 2025 pour la Tall Ships Race

Après les Grandes Voiles en 2017, revoilà les plus beaux voiliers du monde, au Havre ! En 2025, la cité océane sera port de départ de la Tall Ships Race, mythique course internationale de voiliers. Sa particularité ? Les équipages des bateaux concurrents doivent être composés d'au moins 50 % de jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Les belles coques, dont certaines parmi les plus grandes du monde, seront amarrées dans le bassin de l'Eure et le bassin Paul Vatine, pour quatre jours de fête, du 4 au 7 juillet 2025. Le public pourra visiter les navires et profiter d'un village d'animations.

Direction l'Écosse puis la Norvège

L'un des temps forts sera la grande parade finale, prévue le 7 juillet, quand les voiliers quitteront, direction le cap de la Hève, avant de rallier Dunkerque, puis Aberdeen en Écosse, pour une arrivée à Kristiansand en Norvège.

Cette année, la Tall Ships Race ne passe pas par la Normandie, mais un navire normand y participera : le Mil'Pat de Fécamp, de l'association Fécamp Vieux Gréements.